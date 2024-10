Laos: Incontro del Partito per pianificare le attività del 2024

17 Ottobre 2024_ Il 16 ottobre 2024, il governo della provincia di Luang Namtha ha tenuto una riunione del comitato di gestione del partito per discutere le attività programmate per il 2024. Durante l'incontro, sono stati delineati i piani per l'attuazione delle politiche e delle strategie economiche e sociali della provincia nei prossimi mesi. È stata anche discussa l'importanza di affrontare le sfide economiche e sociali, come la lotta contro la droga e il miglioramento delle condizioni di vita. La notizia è stata riportata da pasaxon.org.la. Questo incontro rappresenta un passo significativo per garantire lo sviluppo sostenibile della provincia e il benessere della sua popolazione.