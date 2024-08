Laos: Incontro diplomatico tra Laos e Giappone per rafforzare le relazioni bilaterali

30 Agosto 2024_ Una delegazione laotiana, guidata dal Ministro degli Affari Esteri Thongloun Sisoulith, ha visitato il Giappone dal 26 al 29 agosto 2024 per promuovere la cooperazione diplomatica e culturale tra i due paesi. Durante l'incontro, sono stati discussi progetti di sviluppo congiunto e opportunità di investimento, evidenziando l'importanza delle relazioni bilaterali che durano da quasi 70 anni. La delegazione ha incontrato alti funzionari giapponesi, tra cui membri del governo e rappresentanti di aziende giapponesi attive in Laos, come Ana Food Co., Ltd e Ussio Lab Co., Ltd. La notizia è stata riportata da lnr.org.la. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento dei legami economici e culturali tra Laos e Giappone, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini di entrambi i paesi.