Laos: Incontro diplomatico tra Laos e ONU per la questione Myanmar

2 Luglio 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Laos, Saleumxay Kommasith, ha accolto Julie Bishop, Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Myanmar, in visita ufficiale in Laos. Durante l'incontro, Kommasith ha espresso apprezzamento per il ruolo di Bishop e per il suo impegno nella questione del Myanmar. Bishop ha elogiato gli sforzi del Laos come Presidente dell'ASEAN nel 2024 per l'implementazione dei cinque punti concordati dai leader dell'ASEAN. Entrambi hanno concordato di rafforzare la cooperazione per affrontare le sfide regionali. Lo riporta lnr.org.la. Inoltre, Bishop ha incontrato Alounkeo Kittikhoun, Rappresentante Speciale del Presidente dell'ASEAN del Laos, per discutere ulteriori collaborazioni.