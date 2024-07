Laos: Incontro diplomatico tra Laos e Sri Lanka

5 Luglio 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Laos, Saleumxay Kommasith, ha ricevuto l'ambasciatrice uscente dello Sri Lanka, Colonne Appuhamillage Chaminda Inoka Colonne, per un incontro di commiato. Durante l'incontro, entrambe le parti hanno elogiato i 59 anni di relazioni amichevoli e di cooperazione tra i due Paesi. Saleumxay ha riconosciuto il contributo significativo dell'ambasciatrice nello sviluppo delle relazioni bilaterali durante i suoi tre anni di mandato. L'ambasciatrice ha espresso gratitudine per l'accoglienza ricevuta e ha promesso di continuare a sostenere le relazioni tra i due Paesi anche dopo il suo ritorno in patria. Lo riporta lnr.org.la. Nella stessa giornata, Saleumxay ha accolto il nuovo ambasciatore del Bangladesh, Mohammad Lutfor Rahman, sottolineando l'importanza delle relazioni tra Laos e Bangladesh, stabilite nel 1988.