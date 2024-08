30 Agosto 2024_ Il 30 agosto 2024, il Comitato Speciale 83/NY ha tenuto una riunione per discutere le strategie per affrontare le difficoltà economiche in Laos, in particolare l'aumento dei prezzi dei beni e il tasso di cambio elevato. L'incontro, presieduto da Kongsavanh Saisongkham, ha visto la partecipazione di esperti e funzionari governativi, inclusi ex membri del governo e accademici. Durante la riunione, sono state condivise esperienze e proposte per migliorare la situazione economica del paese, con l'obiettivo di stabilire misure efficaci per il controllo dei prezzi e la gestione del tasso di cambio. La notizia è stata riportata da laoedaily.com.la. Questo incontro rappresenta un passo importante per il governo laotiano nel tentativo di stabilizzare l'economia e rispondere alle esigenze della popolazione in un contesto di crescente inflazione.