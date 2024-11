Laos: Incontro per il rafforzamento della regolamentazione sul commercio di minerali

05 Novembre 2024_ Il 4 novembre 2024, si è tenuto un incontro al Ministero dell'Industria e del Commercio del Laos, presieduto dal Vice Ministro Bounthang Duangthavanh, per discutere la regolamentazione del commercio di minerali. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti del ministero e della società Lao Standard Co., Ltd., con l'obiettivo di migliorare la supervisione e la conformità delle attività di importazione ed esportazione di minerali. Durante l'evento, è stata sottolineata l'importanza di garantire la legalità e la sicurezza delle operazioni commerciali nel settore minerario, in linea con le normative vigenti. La notizia è stata riportata da laoedaily.com.la. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e responsabilità nel settore minerario del Laos, che è cruciale per l'economia del paese.