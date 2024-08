Laos: Incontro per la creazione di un sistema di registrazione dei cittadini

03 Agosto 2024_ Il 2 agosto 2024, a Vientiane, si è tenuto un incontro presieduto dal Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, per discutere la...

03 Agosto 2024_ Il 2 agosto 2024, a Vientiane, si è tenuto un incontro presieduto dal Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, per discutere la creazione di un sistema di registrazione dei cittadini. L'incontro ha visto la partecipazione di funzionari governativi e rappresentanti di vari ministeri, con l'obiettivo di migliorare la gestione delle informazioni sui cittadini e garantire una governance più efficace. Durante la riunione, sono stati presentati i risultati di esperienze precedenti in Vietnam, evidenziando l'importanza di un approccio coordinato e ben strutturato. La fonte di questa notizia è laophattananews.com. L'incontro rappresenta un passo significativo verso l'implementazione di un sistema che potrebbe migliorare la qualità dei servizi pubblici e la sicurezza dei dati personali in Laos.