Laos: Incontro per la pianificazione della cooperazione Laos-Cina 2024-2028

07 Novembre 2024_ Il 6 novembre 2024, la Scuola di Cultura e Tradizione del Popolo Gonthap ha ospitato un incontro per discutere il piano di cooperazione tra Laos e Cina per il periodo 2024-2028. Durante l'evento, il presidente del meeting, Sahay Phanek, ha presentato documenti che evidenziano l'importanza storica e culturale della collaborazione tra i due paesi. La cooperazione Laos-Cina, avviata nel 1959, ha visto un'evoluzione significativa nel corso degli anni, con un focus su aspetti economici e sociali. La fonte di questa notizia è pasaxon.org.la. Questo incontro rappresenta un passo importante per rafforzare ulteriormente i legami tra Laos e Cina, due nazioni con una lunga storia di interazioni culturali e politiche.