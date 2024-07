Laos: Incontro per migliorare la gestione delle politiche etniche

19 Luglio 2024_ La vice presidente della Commissione per le Minoranze Etniche, Thadsadaphone Chanthamat, ha dichiarato che l'incontro mirava a rivedere l'implementazione delle politiche e dei compiti del Ministero e delle organizzazioni correlate. L'obiettivo era migliorare la qualità delle decisioni del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale riguardo al coordinamento tra la Commissione per le Minoranze Etniche e i ministeri coinvolti. Durante l'incontro, sono stati discussi i successi e le difficoltà riscontrate nell'attuazione delle politiche, nonché le possibili soluzioni future. I partecipanti hanno ascoltato le valutazioni e i commenti del Comitato per la Cultura, la Società e le Minoranze dell'Assemblea Popolare di Vientiane, insieme ai rappresentanti di vari ministeri e organizzazioni centrali. Lo riporta laoedaily.com.la. L'incontro ha sottolineato l'importanza di un coordinamento efficace per migliorare le condizioni delle minoranze etniche in Laos.