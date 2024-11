Laos: Incontro per preparare il 5° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni

08 Novembre 2024_ Oggi si è tenuto un incontro tra il Bureau Statistico Lao, il Ministero della Pianificazione e Investimenti e il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA) per rafforzare i preparativi per il 5° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, previsto per il 2025. La riunione, presieduta dalla Vice Ministra Phonesaly Souksavath, ha evidenziato i progressi significativi e le sfide da affrontare in vista del censimento. Durante il primo semestre del 2024, grazie al supporto dell'UNFPA, sono state create nuove partnership strategiche per garantire il successo dell'operazione. I risultati del censimento forniranno dati cruciali per monitorare lo sviluppo socio-economico del Laos e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. La notizia è stata riportata da kpl.gov.la. Il censimento coinvolgerà circa 13.000 operatori sul campo e raccoglierà dati da circa 1,4 milioni di famiglie in 18 province.