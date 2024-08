Laos: Incontro per preparare il V Congresso del Partito del Piano e Investimenti

14 Agosto 2024_ Il 13 agosto 2024, il Ministero del Piano e degli Investimenti del Laos ha organizzato un evento per preparare il V Congresso del Partito, che si terrà prossimamente. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo e di vari settori, con l'obiettivo di discutere strategie e piani per lo sviluppo economico del Paese. Durante l'evento, sono stati presentati i progressi e le sfide nel settore degli investimenti, evidenziando l'importanza della cooperazione tra le diverse entità. La notizia è stata riportata da laoedaily.com.la. Il V Congresso del Partito del Piano e degli Investimenti è un'importante occasione per delineare le future politiche economiche del Laos, un Paese del sud-est asiatico noto per le sue risorse naturali e il potenziale di sviluppo.