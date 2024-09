Laos: Incontro per promuovere e gestire gli investimenti nella provincia di Luang Namtha

03 Settembre 2024_ Recentemente, si è tenuto un incontro a Luang Namtha, Laos, per discutere la promozione e la gestione degli investimenti nella provincia. L'evento, presieduto dal governatore Viengsavath Siphandone, ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo locale e di vari settori economici. Durante l'incontro, sono stati presentati i risultati delle attività di promozione degli investimenti e le strategie future per migliorare la situazione economica della provincia. La provincia di Luang Namtha è nota per la sua biodiversità e le opportunità turistiche, rendendola un'area chiave per gli investimenti. La notizia è stata riportata da laoedaily.com.la. L'incontro ha anche evidenziato l'importanza della cooperazione tra il governo e il settore privato per attrarre investimenti sostenibili e promuovere lo sviluppo locale.