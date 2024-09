Laos: Incontro per promuovere il turismo tra Laos, Vietnam e Thailandia

01 Settembre 2024_ Si è tenuto un incontro nella provincia di Khammuan, Laos, per promuovere la cooperazione nel settore turistico tra Laos, Vietnam e Thailandia. Durante la riunione, i rappresentanti delle tre nazioni hanno discusso strategie per migliorare la gestione del turismo e facilitare lo scambio di informazioni. L'incontro ha visto la partecipazione di funzionari locali e nazionali, con l'obiettivo di rafforzare i legami e ottimizzare le risorse turistiche. La notizia è stata riportata da vientianetimeslao.la. Questo evento rappresenta un passo importante per il rafforzamento della collaborazione turistica nella regione, mirando a creare un ambiente favorevole per lo sviluppo sostenibile del settore.