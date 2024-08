Laos: Incontro per promuovere le PMI nella regione del Mekong

20 Agosto 2024_ Si è tenuto a Vientiane, Laos, il 20 agosto 2024, il 12° incontro per la promozione delle piccole e medie imprese (PMI) nella regione del Mekong, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri del Laos e dal Ministero degli Affari Esteri della Corea del Sud. L'evento ha visto la partecipazione di circa 140 rappresentanti provenienti da vari paesi membri del Mekong, tra cui Cambogia, Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam, con l'obiettivo di migliorare la connettività commerciale e il networking tra le PMI. Durante l'incontro, sono stati discussi temi cruciali come le sfide attuali delle PMI e le opportunità di collaborazione per lo sviluppo economico nella regione. La notizia è stata riportata da lnr.org.la. L'incontro ha incluso anche sessioni di networking e incontri bilaterali per facilitare ulteriormente le relazioni commerciali tra le nazioni partecipanti.