Laos: Incontro per promuovere l'imprenditoria femminile nel settore economico

06 Ottobre 2024_ Si è tenuto un incontro per rafforzare le competenze delle imprenditrici laotiane, con l'obiettivo di prepararle a diventare leader nel contesto dell'ASEAN nel 2025. L'evento ha visto la partecipazione di imprenditrici locali e internazionali, con focus sulla collaborazione e lo sviluppo economico. Durante l'incontro, sono stati discussi temi come l'espansione delle reti commerciali e il supporto alle donne nel settore imprenditoriale. La notizia è stata riportata da vientianetimeslao.la. Questo incontro rappresenta un passo importante per l'inclusione delle donne nel panorama economico regionale e per il rafforzamento delle loro capacità imprenditoriali.