Laos: Incontro per promuovere lo sviluppo delle PMI nel paese

30 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Industria e del Commercio del Laos ha organizzato il 23° incontro del Gruppo di lavoro per il commercio e le piccole e medie imprese (TPSWG) a Vientiane. L'evento, presieduto dal Vice Ministro Manothong Vongxay, ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari settori, inclusi diplomatici e partner di sviluppo, per discutere le sfide e le opportunità per le PMI nel paese. Durante l'incontro, è stata sottolineata l'importanza di migliorare la competitività delle PMI e di rafforzare i legami commerciali con l'ASEAN e altre organizzazioni internazionali. La notizia è stata riportata da laoedaily.com.la. L'incontro ha anche evidenziato la necessità di un ambiente commerciale favorevole per stimolare la crescita economica e l'occupazione nel Laos.