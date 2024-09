Laos: Incontro tra i leader del Laos e della Cina per rafforzare i legami commerciali

25 Settembre 2024_ I leader del Laos e della Cina si sono incontrati a Nanchino, in Cina, durante la 21ª edizione della fiera di prodotti Cina-ASEAN, tenutasi il 24 settembre 2024. L'incontro ha avuto come obiettivo il rafforzamento delle relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi, con particolare attenzione alla cooperazione in vari settori, tra cui turismo e scambi educativi. Il Vice Primo Ministro del Laos ha espresso gratitudine per il supporto continuo della Cina nello sviluppo delle infrastrutture e nella promozione di eventi internazionali. La notizia è stata riportata da laopost.com. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione economica e culturale tra Laos e Cina, due nazioni che condividono legami storici e strategici.