Laos: Incontro tra i leader del Laos e della Cina per rafforzare la cooperazione

26 Luglio 2024_ Il Primo Ministro del Laos, Sanya Sone, ha accolto una delegazione cinese guidata dal Ministro degli Esteri Wang Yi, in visita nel Paese dal 24 al 28 luglio 2024. Durante l'incontro, i leader hanno discusso di strategie per migliorare la cooperazione bilaterale e hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti nei recenti incontri. Inoltre, è stata sottolineata l'importanza di continuare a lavorare insieme per sviluppare progetti infrastrutturali e promuovere il turismo tra i due Paesi. La notizia è riportata da pasaxon.org.la. Questo incontro si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Laos e Cina, evidenziando l'impegno reciproco per una partnership strategica duratura.