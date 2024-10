Laos: Incontro tra i leader di Laos e Cina per rafforzare la cooperazione bilaterale

23 Ottobre 2024_ Il 22 ottobre 2024, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente laotiano Thongloun Sisoulith a Kazan, in Russia, per...

23 Ottobre 2024_ Il 22 ottobre 2024, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente laotiano Thongloun Sisoulith a Kazan, in Russia, per discutere della cooperazione strategica tra i due paesi. Durante l'incontro, i leader hanno sottolineato l'importanza di rafforzare i legami economici e culturali, con particolare attenzione ai progetti infrastrutturali e agli scambi commerciali. Xi Jinping ha evidenziato i progressi compiuti nell'implementazione di iniziative congiunte, mentre Sisoulith ha espresso gratitudine per il supporto cinese nello sviluppo del Laos. La notizia è stata riportata da laopost.com. Questo incontro si inserisce in un contesto di crescente collaborazione tra Laos e Cina, con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e il benessere della popolazione laotiana.