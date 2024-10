Laos: Incontro tra i leader di Laos e Singapore per rafforzare i legami bilaterali

12 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, ha accolto il suo omologo di Singapore, Lawrence Wong, in visita ufficiale per...

12 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, ha accolto il suo omologo di Singapore, Lawrence Wong, in visita ufficiale per partecipare ai vertici ASEAN. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso strategie per migliorare la cooperazione economica e sociale tra i due Paesi, sottolineando l'importanza di relazioni più forti. Wong ha espresso il suo apprezzamento per l'ospitalità ricevuta e ha evidenziato i progressi compiuti nel rafforzare i legami bilaterali. La notizia è stata riportata da vientianetimeslao.la. Questo incontro segna un passo significativo verso una maggiore integrazione e collaborazione tra Laos e Singapore, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e il benessere delle rispettive popolazioni.