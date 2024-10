Laos: Incontro tra i leader di Laos e Singapore per rafforzare le relazioni bilaterali

18 Ottobre 2024_ Il 18 ottobre 2024, a Vientiane, il presidente del Parlamento laotiano, Saysomphone Phomvihane, ha incontrato il presidente del Parlamento di Singapore, Seah Kian Peng, durante la 45ª Assemblea dell'Assemblea Interparlamentare dell'ASEAN. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso delle opportunità di cooperazione tra Laos e Singapore, evidenziando i progressi nelle relazioni commerciali e negli investimenti. Dal 2018 al 2023, il commercio tra i due Paesi ha raggiunto un valore di 451,4 milioni di dollari, con un aumento significativo del numero di turisti singaporiani in Laos. La notizia è riportata da lnr.org.la. Questo incontro rappresenta un passo importante per il rafforzamento dei legami economici e culturali tra i due Paesi, con l'obiettivo di promuovere ulteriori scambi e collaborazioni in vari settori.