Laos: Incontro tra i leader di Laos e Vietnam per rafforzare i legami bilaterali

11 Settembre 2024_ I leader di Laos e Vietnam si sono incontrati dal 10 al 13 settembre 2024 per discutere l'espansione della cooperazione bilaterale e il rafforzamento dei legami tra i due paesi. Durante la visita, il Segretario generale del Partito comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trong, e il Presidente del Laos, Thongloun Sisoulith, hanno sottolineato l'importanza della collaborazione in vari settori, inclusi economia, cultura e sicurezza. L'incontro ha incluso anche una cerimonia di benvenuto e discussioni su progetti comuni, evidenziando l'impegno reciproco per una crescita sostenibile. La notizia è stata riportata da pasaxon.org.la. Questo incontro segna un passo significativo nel rafforzamento delle relazioni tra Laos e Vietnam, due nazioni che condividono una lunga storia di cooperazione e amicizia.