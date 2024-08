Laos: Incontro tra i leader di Laos e Vietnam per rafforzare la cooperazione

28 Agosto 2024_ Il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, ha accolto una delegazione del Ministero della Difesa del Vietnam, guidata dal Ministro Phan Van Giang, per discutere di cooperazione bilaterale. Durante l'incontro, i leader hanno sottolineato l'importanza di rafforzare i legami tra i due Paesi, in particolare nel settore della sicurezza e della stabilità regionale. Sono stati esplorati anche modi per migliorare la collaborazione in ambito economico e culturale, evidenziando l'impegno reciproco per una crescita sostenibile. La notizia è stata riportata da vientianetimeslao.la. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso il consolidamento delle relazioni tra Laos e Vietnam, due nazioni che condividono una lunga storia di cooperazione e amicizia.