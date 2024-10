Laos: Incontro tra i leader di Laos, Vietnam e Cambogia per il vertice ASEAN

09 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, ha accolto i leader di Vietnam e Cambogia per un incontro in occasione del 44° e 45°...

09 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, ha accolto i leader di Vietnam e Cambogia per un incontro in occasione del 44° e 45° vertice dell'ASEAN, che si sta svolgendo in Laos dall'8 all'11 ottobre 2024. Durante l'incontro, i leader hanno discusso di questioni regionali e hanno espresso il loro impegno per una cooperazione più forte tra i tre Paesi. Siphandone ha sottolineato l'importanza di un'accoglienza calorosa e di un dialogo costruttivo per promuovere la stabilità e lo sviluppo nella regione. La notizia è riportata da vientianetimeslao.la. Questo vertice rappresenta un'opportunità significativa per rafforzare i legami tra Laos, Vietnam e Cambogia, tre nazioni del sud-est asiatico che collaborano su vari fronti, tra cui economia e sicurezza.