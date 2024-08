Laos: Incontro tra i ministri degli esteri di Laos e Cina per rafforzare la cooperazione

17 Agosto 2024_ Il vice primo ministro e ministro degli Esteri del Laos, Saleumxay Kommasith, ha partecipato a un incontro con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, per discutere il rafforzamento della cooperazione bilaterale. Durante l'incontro, i due funzionari hanno sottolineato l'importanza di continuare a sviluppare relazioni amichevoli e di cooperazione tra i due Paesi, in particolare nel contesto della Belt and Road Initiative. Inoltre, è stata evidenziata la necessità di una collaborazione più stretta in vari settori, tra cui economia, commercio e cultura. La notizia è stata riportata da vientianetimeslao.la. Questo incontro si inserisce in un quadro più ampio di relazioni tra Laos e Cina, che hanno visto un crescente scambio di aiuti e investimenti negli ultimi anni.