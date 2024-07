Laos: Incontro tra i ministri degli esteri di Laos e Giappone per rafforzare le relazioni bilaterali

27 Luglio 2024_ Il ministro degli esteri del Laos, Saleumxay Khommasith, ha incontrato la sua omologa giapponese, Kamikawa Yoko, per discutere il...

27 Luglio 2024_ Il ministro degli esteri del Laos, Saleumxay Khommasith, ha incontrato la sua omologa giapponese, Kamikawa Yoko, per discutere il rafforzamento delle relazioni tra i due paesi. L'incontro si è svolto in occasione della partecipazione di Kamikawa a un summit ASEAN, dove i due ministri hanno esaminato i progressi della cooperazione bilaterale e le future opportunità di collaborazione. Durante la riunione, è stata sottolineata l'importanza di continuare a sviluppare legami economici e culturali, con particolare attenzione agli investimenti giapponesi in Laos. La notizia è stata riportata da laophattananews.com. Questo incontro segna un passo significativo verso una maggiore integrazione e cooperazione tra Laos e Giappone, con l'obiettivo di celebrare il 70° anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2025.