Laos: Incontro tra i ministri degli Esteri di Laos e India per rafforzare la cooperazione bilaterale

29 Luglio 2024_ Il 27 luglio 2024, il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Laos, Saleumxay Khommasith, ha incontrato il Ministro degli Esteri indiano, Dr. Subrahmanyam Jaishankar, a Vientiane in occasione della 57ª riunione dei Ministri degli Esteri dell'ASEAN. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso di come migliorare le relazioni bilaterali e hanno espresso soddisfazione per i progressi compiuti nella cooperazione tra Laos e India. È stata sottolineata l'importanza di continuare a lavorare insieme su progetti comuni, in particolare nel settore dello sviluppo e della formazione. La notizia è stata riportata da laoedaily.com.la. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento dei legami tra i due Paesi, che collaborano attivamente dal 1965.