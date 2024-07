Laos: Incontro tra i parlamenti di Laos e Vietnam per rafforzare la cooperazione

5 Luglio 2024_ Il 4 luglio 2024 si è tenuto un incontro tra il Parlamento del Laos e quello del Vietnam per discutere importanti questioni di cooperazione bilaterale. La delegazione laotiana era guidata da Saleumxay Kommasith, Vicepresidente del Parlamento del Laos, mentre quella vietnamita era guidata da Nguyen Khac Dinh, Vicepresidente del Parlamento del Vietnam. Durante l'incontro, le due parti hanno espresso soddisfazione per i progressi nelle relazioni bilaterali e hanno discusso piani futuri per rafforzare ulteriormente la cooperazione in vari settori. I rappresentanti hanno anche sottolineato l'importanza di mantenere e sviluppare i legami storici tra i due Paesi. Lo riporta lnr.org.la. L'incontro ha evidenziato l'impegno di entrambi i Paesi a promuovere la collaborazione economica, commerciale e politica, con particolare attenzione alla formazione e allo sviluppo delle risorse umane.