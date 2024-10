Laos: Incontro tra il Primo Ministro e il Presidente del Parlamento Europeo per rafforzare i legami

10 Ottobre 2024_ Il 9 ottobre 2024, il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, ha incontrato il Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a Vientiane, in occasione della 19ª Conferenza dell'ASEAN. Durante l'incontro, sono stati discussi temi di cooperazione e sviluppo tra il Laos e l'Unione Europea, con particolare attenzione alla crescita economica e alla sostenibilità. Il Primo Ministro ha espresso gratitudine per il supporto dell'UE, sottolineando l'importanza di continuare a lavorare insieme per affrontare le sfide comuni. La fonte di questa notizia è laophattananews.com. Questo incontro segna un passo significativo nel rafforzamento delle relazioni tra il Laos e l'Unione Europea, con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e una maggiore integrazione regionale.