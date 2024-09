Laos: Incontro tra il Primo Ministro e il Presidente indonesiano per rafforzare i legami bilaterali

06 Settembre 2024_ Il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, ha accolto il Presidente dell'Indonesia, Prabowo Subianto, in visita ufficiale nel Paese il 5 e 6 settembre 2024. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso di come migliorare le relazioni tra Laos e Indonesia, con particolare attenzione alla cooperazione economica e culturale. Siphandone ha espresso il suo entusiasmo per la visita, sottolineando l'importanza di rafforzare i legami tra le due nazioni nel contesto della comunità ASEAN. La notizia è stata riportata da lnr.org.la. Questo incontro segna un passo significativo verso una maggiore integrazione e collaborazione tra i due Paesi, che condividono interessi comuni in vari settori, tra cui agricoltura, turismo e investimenti.