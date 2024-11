Laos: Incontro tra il Primo Ministro Siphandone e il leader birmano Min Aung Hlaing per rafforzare le relazioni bilaterali

10 Novembre 2024_ Durante il 8° Summit della Grande Regione del Mekong e il 11° Summit CLMV, il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, ha incontrato il Sen. Gen. Min Aung Hlaing, Primo Ministro del Myanmar, a Kunming, in Cina. I due leader hanno discusso dell'importanza di rafforzare le relazioni amichevoli e la cooperazione tra i due Paesi, esprimendo fiducia che l'incontro porterà benefici ai cittadini di entrambe le nazioni. Hanno anche concordato di far discutere i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri per le celebrazioni del 70° anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2025. Inoltre, hanno esaminato future collaborazioni in vari settori, tra cui cooperazione transfrontaliera, energia e turismo, come riportato da kpl.gov.la. Questo incontro segna un passo significativo verso una maggiore integrazione e cooperazione nella regione del Mekong.