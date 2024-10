Laos: Incontro tra il Vice Presidente dell'Assemblea Nazionale e il suo omologo armeno

19 Ottobre 2024_ Il Vice Presidente dell'Assemblea Nazionale del Laos, Khambay Damlat, ha incontrato il suo omologo armeno, Hakob Arshakyan, a Vientiane, in occasione della 45ª Assemblea Generale dell'ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA-45). Durante il colloquio, Khambay ha espresso apprezzamento per la partecipazione di Arshakyan, sottolineando l'importanza della visita per rafforzare le relazioni tra Laos e Armenia. Entrambi i leader hanno riconosciuto la necessità di promuovere ulteriormente la cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi, che attualmente è al di sotto delle aspettative. Khambay ha proposto di aumentare gli scambi ad alto livello tra i parlamenti e di dare priorità all'attuazione degli accordi bilaterali esistenti. La notizia è riportata da kpl.gov.la. L'incontro rappresenta un passo significativo per migliorare i legami diplomatici e commerciali tra Laos, un Paese del sud-est asiatico, e Armenia, una nazione del Caucaso.