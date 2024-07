Laos: Incontro tra il Vice Primo Ministro e il Presidente del Partito Komeito

12 Luglio 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Laos, Saleumxay Kommasith, ha incontrato il Presidente del Partito Komeito, Yamaguchi Natsuo, in visita ufficiale nel paese. Durante l'incontro, è stata sottolineata l'importanza della cooperazione tra Laos e Giappone, con particolare riferimento al supporto giapponese per la presidenza laotiana dell'ASEAN nel 2024. Entrambe le parti hanno espresso gratitudine per il continuo sostegno giapponese, in particolare attraverso l'assistenza ufficiale allo sviluppo (ODA). L'incontro ha anche evidenziato la volontà di rafforzare ulteriormente i legami economici e politici tra i due paesi. Lo riporta lnr.org.la. La visita di Yamaguchi include incontri con alti funzionari laotiani per discutere la cooperazione bilaterale in vari settori.