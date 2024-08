Laos: Incontro tra Laos e Russia per rafforzare la cooperazione militare

16 Agosto 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa del Laos, Sihavong Khutphaythoune, ha partecipato a un incontro con il suo omologo russo, Sergei Shoigu, per discutere della cooperazione militare tra i due Paesi. Durante l'incontro, si è sottolineata l'importanza di rafforzare i legami e la collaborazione in ambito difensivo, con particolare attenzione alla sicurezza regionale. I due leader hanno anche partecipato a una cerimonia di apertura di un'esposizione di attrezzature militari a Mosca, evidenziando l'impegno reciproco per una cooperazione più profonda. La notizia è stata riportata da lnr.org.la. Questo incontro rappresenta un passo significativo per il Laos, un Paese del sud-est asiatico, nel cercare alleanze strategiche per garantire la propria sicurezza e stabilità.