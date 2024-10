19 Ottobre 2024_ Il 19 ottobre 2024, il Presidente del Laos, Sanya Prasert, ha accolto il membro del Consiglio della Federazione Russa, A slaug Sem-Jacobsen, durante un incontro ufficiale. Questo incontro si è svolto in occasione della 45ª sessione dell'Assemblea Interparlamentare dell'ASEAN, che si tiene in Laos, e ha avuto come obiettivo principale il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi. Le relazioni tra Laos e Russia, che risalgono al 1991, si sono sviluppate in vari settori, tra cui commercio, investimenti e cultura. La fonte di questa notizia è laoedaily.com.la. L'incontro rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione e collaborazione tra Laos e Russia, con l'intento di promuovere lo sviluppo sostenibile e il benessere reciproco.