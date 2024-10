Laos: Incontro tra le banche a Vientiane per migliorare la gestione finanziaria

15 Ottobre 2024_ Il 14 ottobre 2024, il vice governatore della provincia di Vientiane, Phuthanuphet Saisombath, ha incontrato i rappresentanti di quattro banche locali per discutere strategie di sviluppo e gestione finanziaria. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi cruciali come l'organizzazione del personale e la preparazione per un'importante conferenza. Il vice governatore ha sottolineato l'importanza di formare il personale e di migliorare la gestione delle risorse finanziarie per garantire una crescita sostenibile. La notizia è stata riportata da pasaxon.org.la. Questo incontro rappresenta un passo significativo per il rafforzamento del settore bancario nella provincia di Vientiane, che è la capitale del Laos e un centro economico chiave del paese.