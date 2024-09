Laos: Incontro tra le città di Vientiane e Siem Reap per promuovere la cooperazione regionale

17 Settembre 2024_ Si è svolto a Vientiane, Laos, un incontro tra il vicegovernatore di Siem Reap, Cambogia, e il sindaco di Vientiane per discutere di cooperazione economica e culturale. Durante l'incontro, sono stati presentati piani per sviluppare il settore agricolo e industriale, con previsioni di crescita del 4,2% per l'agricoltura e del 7,05% per l'industria nel 2024. Inoltre, sono stati discussi progetti per migliorare le infrastrutture turistiche e promuovere scambi culturali tra le due città. La notizia è stata riportata da pasaxon.org.la. Questo incontro rappresenta un passo importante verso una maggiore integrazione e collaborazione tra le città del sud-est asiatico, con l'obiettivo di rafforzare i legami economici e culturali nella regione.