Laos: Incontro tra le forze di polizia di Laos e Vietnam per combattere il crimine transnazionale

15 Ottobre 2024_ Si è svolto a Hanoi, Vietnam, un incontro tra le forze di polizia di Laos e Vietnam dal 13 al 16 ottobre 2024, per rafforzare la cooperazione nella lotta contro il crimine transnazionale. I rappresentanti delle due nazioni hanno discusso strategie per migliorare la collaborazione, scambiando idee e pratiche efficaci per affrontare le sfide comuni. L'incontro ha incluso anche la firma di accordi per il monitoraggio e la gestione delle attività illecite, con particolare attenzione al traffico di droga e alla criminalità organizzata. La notizia è stata riportata da lnr.org.la. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione e cooperazione tra i due Paesi, entrambi impegnati a garantire la sicurezza e la stabilità nella regione.