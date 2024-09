Laos: Incontro trilaterale tra Vietnam, Laos e Cambogia a New York

26 Settembre 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri vietnamita Bui Thanh Son ha ospitato una colazione di lavoro con il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri laotiano Saleumxay Kommasith e il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri cambogiano Sok Chenda Sophea a New York il 24 settembre, durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questo incontro ha rappresentato il primo passo per tradurre gli impegni presi al Vertice Commemorativo per il 50° anniversario dell'amicizia ASEAN-Giappone in azioni concrete. I leader hanno sottolineato l'importanza della cooperazione tra i tre Paesi per affrontare le sfide globali e regionali, promuovendo legami più forti e una maggiore consapevolezza tra i giovani. La notizia è riportata da kpl.gov.la. I tre Paesi hanno concordato di mantenere incontri annuali per rivedere le aree di cooperazione e rafforzare le relazioni per la pace e lo sviluppo nella regione.