Laos: Iniziativa per un visto condiviso tra sei paesi del Sud-est asiatico

28 Ottobre 2024_ Un'iniziativa per creare una zona di visto condiviso tra sei paesi del Sud-est asiatico è stata proposta per stimolare il turismo regionale. Il progetto, denominato "Sei Paesi, Una Destinazione", mira a facilitare i viaggi senza soluzione di continuità tra Vietnam, Thailandia, Malesia, Singapore, Laos e Cambogia. Durante i recenti vertici ASEAN in Laos, i leader vietnamita e thailandese hanno concordato di avviare un progetto pilota per questa iniziativa. La realizzazione di questo sistema di visto potrebbe trasformare il settore turistico vietnamita, ma esperti avvertono che potrebbe anche intensificare la competizione tra i paesi coinvolti. La notizia è riportata da kpl.gov.la. L'iniziativa rappresenta un'opportunità unica per il Vietnam di migliorare la sua posizione nel mercato turistico regionale.