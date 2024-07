Laos: Inizio del Ritiro Buddhista celebrato in tutto il paese

21 Luglio 2024_ Il 20 luglio 2024, corrispondente al 15° giorno della luna crescente dell'8° mese nel calendario buddhista del 2567 BE, i buddhisti di tutto il Laos si sono riuniti nei templi per offrire elemosine e donazioni a monaci e novizi, celebrando l'inizio del Ritiro Buddhista. Questo periodo di tre mesi durante la stagione delle piogge richiede ai monaci di rimanere nei monasteri per studiare le pratiche buddhiste, evitando viaggi e danni a colture e piccole creature. A Vientiane, la capitale, i fedeli hanno partecipato con entusiasmo alle cerimonie di offerta, mantenendo le antiche tradizioni in modo ordinato e sicuro. Prima delle offerte, si sono svolte cerimonie religiose, inclusi sermoni e altre attività. Lo riporta kpl.gov.la. In alcuni templi, i laici generosi hanno allestito stand di donazione o padiglioni per offrire bevande dolci, acqua e vari tipi di cibo ai partecipanti.