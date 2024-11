Laos: Investimenti cinesi e sviluppo delle infrastrutture nel sud-est asiatico

12 novembre 2024_ DHL Global Forwarding ha pubblicato un nuovo white paper che evidenzia l'importanza del trasporto su strada nel sud-est asiatico, con particolare riferimento a paesi come Laos, Vietnam, Thailandia e Malesia. Questi paesi stanno beneficiando di investimenti significativi, con la Cina che ha investito 24 miliardi di dollari nella regione nel 2023, contribuendo a migliorare le infrastrutture logistiche. In particolare, il Laos ha recentemente aperto una nuova ferrovia che collega Vientiane a Kunming in Cina, facilitando il commercio e il trasporto di merci. La notizia è riportata da laotiantimes.com, sottolineando come il miglioramento delle infrastrutture sia cruciale per il futuro economico della regione. Inoltre, le politiche governative stanno semplificando le procedure di spedizione transfrontaliere, rendendo il sud-est asiatico un hub commerciale sempre più competitivo.