Laos: La capitale Vientiane ospita la 8ª Conferenza ASEAN per i giovani sul cambiamento climatico

19 Agosto 2024_ Vientiane, Laos, è la sede della 8ª Conferenza ASEAN per i giovani sul cambiamento climatico, che si svolge dal 19 al 21 agosto 2024. L'evento riunisce giovani rappresentanti di dieci paesi membri dell'ASEAN per discutere l'importanza della partecipazione giovanile nella lotta contro il cambiamento climatico. Il tema centrale di quest'anno è il cambiamento climatico e la resilienza delle comunità, con un focus sulle sfide che i giovani devono affrontare. La conferenza mira a dare voce ai giovani e a promuovere azioni concrete per affrontare le problematiche ambientali. La notizia è riportata da vientianetimeslao.la. L'incontro rappresenta un'importante opportunità per i giovani di condividere esperienze e strategie per un futuro sostenibile nella regione ASEAN.