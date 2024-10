Laos: La ferrovia Laos-Cina stimola crescita economica e turistica

29 Ottobre 2024_ La ferrovia Laos-Cina, inaugurata nel 2021, ha rappresentato un importante motore di crescita socio-economica per il Laos, migliorando la connettività e l'integrazione regionale. Questo progetto, parte dell'iniziativa Belt and Road della Cina, ha incrementato significativamente il commercio e il turismo, con un aumento notevole delle esportazioni verso la Cina. Nel 2024, le esportazioni laotiane verso la Cina hanno già raggiunto 1,78 miliardi di dollari, mentre il numero di visitatori cinesi in Laos è aumentato del 61% rispetto all'anno precedente. La notizia è riportata da kpl.gov.la. La ferrovia non solo facilita il trasporto di merci, ma promuove anche il turismo, rendendo più accessibili le bellezze naturali e culturali del Laos.