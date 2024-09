Laos: La Vicepresidente Pany Yathortou partecipa al 4° Forum Eurasiano delle Donne a San Pietroburgo

21 Settembre 2024_ La Vicepresidente del Laos, Pany Yathortou, ha partecipato al 4° Forum Eurasiano delle Donne che si è tenuto a San Pietroburgo, Russia, il 18 settembre 2024. L'evento, presieduto da Valentina Matviyenko, Presidente del Consiglio della Federazione russa, ha visto la partecipazione di rappresentanti provenienti da oltre 100 paesi, inclusi leader di organizzazioni femminili. Il forum ha avuto come tema "Donne per il rafforzamento della fiducia e della cooperazione globale", offrendo uno spazio per discutere il ruolo delle donne in vari settori, dalla promozione della pace allo sviluppo economico. La notizia è stata riportata da kpl.gov.la. Il forum rappresenta un'importante piattaforma per il dialogo e la collaborazione tra donne leader a livello internazionale.