Laos: Lancio della metodologia per la gestione di siccità e alluvioni

02 Settembre 2024_ Il Dipartimento di Meteorologia e Idrologia (DMH) e la FAO hanno lanciato la metodologia per la gestione anticipata di siccità e...

02 Settembre 2024_ Il Dipartimento di Meteorologia e Idrologia (DMH) e la FAO hanno lanciato la metodologia per la gestione anticipata di siccità e alluvioni nella Repubblica Democratica Popolare del Laos. Questo approccio innovativo, che utilizza l'intelligenza artificiale, mira a monitorare e prevedere disastri naturali, con particolare attenzione all'impatto sull'agricoltura. L'evento ha visto la partecipazione di vari partner, tra cui agenzie governative e ONG, sottolineando l'importanza della cooperazione per affrontare le sfide climatiche. La cerimonia rappresenta un passo significativo verso l'adozione di tecnologie moderne nella gestione dei rischi ambientali, come riportato da kpl.gov.la. Il progetto è sostenuto dalla DG ECHO e coinvolge anche il Ministero del Lavoro e del Benessere Sociale del Laos, evidenziando l'impegno del paese nella protezione delle comunità vulnerabili.