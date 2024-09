Laos: L'importanza della pianificazione familiare per il benessere delle donne

26 Settembre 2024_ Il governo del Laos e l'UNFPA sottolineano l'importanza dell'accesso alla contraccezione per garantire il benessere delle donne e il progresso socio-economico del Paese. In occasione della Giornata Mondiale della Contraccezione, si evidenzia come la pianificazione familiare possa ridurre le nascite adolescenti e prevenire morti materne. Nonostante i progressi, la pandemia di COVID-19 ha causato una diminuzione del tasso di utilizzo dei contraccettivi, evidenziando la necessità di investimenti e strategie per migliorare l'accesso ai servizi di salute riproduttiva. La notizia è riportata da laotiantimes.com. Il governo del Laos si impegna a garantire servizi di salute sessuale e riproduttiva, specialmente nelle comunità remote, per promuovere l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne.