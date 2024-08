Laos: Luang Prabang ospita il 11° incontro annuale dell'ASEANTOM

15 Agosto 2024_ La Repubblica Democratica Popolare del Laos sta ospitando il 11° incontro annuale della Rete ASEAN degli Enti Regolatori per l'Energia Atomica (ASEANTOM) a Luang Prabang, dal 15 al 16 agosto 2024. Il Vice Ministro dell'Istruzione e dello Sport, Dr. Sourioudong Sundara, ha espresso il suo onore nel rappresentare il ministero a questo evento significativo, ringraziando le delegazioni degli Stati membri dell'ASEAN e i partner di dialogo. L'incontro si concentra sulla revisione dei risultati ottenuti, sulla condivisione di informazioni e sull'identificazione di future direzioni e piani d'azione per migliorare la gestione e l'expertise regolatoria dell'ASEANTOM. La fonte di provenienza è kpl.gov.la. Questo incontro rappresenta il primo evento regionale organizzato dall'Ufficio per la Sicurezza Radiologica e Nucleare del Ministero dell'Istruzione e dello Sport, mentre il Laos, in qualità di presidente dell'ASEAN, ospita numerosi eventi regionali quest'anno.