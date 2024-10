Laos: L'Unione Europea lancia le Settimane di Diplomazia Verde EU-ASEAN 2024

28 Ottobre 2024_ L'Unione Europea ha inaugurato le Settimane di Diplomazia Verde EU-ASEAN 2024 il 27 ottobre con una corsa di cinque chilometri a Jakarta, intitolata "EU-ASEAN Green Transition for a Sustainable Planet". Circa 500 partecipanti hanno preso parte all'evento, guidato dall'Ambasciatore dell'UE per l'ASEAN, Sujiro Seam, che ha sottolineato l'impegno dell'UE nel supportare i Paesi membri dell'ASEAN nelle loro transizioni ecologiche. Le Settimane di Diplomazia Verde fanno parte di un'iniziativa globale dell'UE per promuovere la cooperazione climatica e ispirare azioni significative. L'evento ha incluso esposizioni su progetti EU-ASEAN e discussioni su temi come economia circolare e biodiversità, come riportato da laotiantimes.com. Le Settimane di Diplomazia Verde si svolgeranno in tutta l'ASEAN, evidenziando l'importanza della collaborazione regionale per affrontare le sfide climatiche.