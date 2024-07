Laos: Malaysia punta su 60.000 talenti tecnologici per attrarre investimenti

1 Luglio 2024_ Nei prossimi cinque-dieci anni, la Malaysia mira a formare 60.000 talenti specializzati in tecnologia e ingegneria per attrarre investimenti di alta qualità e creare posti di lavoro meglio retribuiti. Lo ha dichiarato il Ministro degli Investimenti, Commercio e Industria, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, durante una sessione del programma 'The Ministers Leading From the Front' il 28 giugno. Il ministro ha sottolineato l'importanza di sviluppare il capitale umano adeguato per realizzare i piani economici del governo, come il New Industrial Master Plan 2030 e la National Semiconductor Strategy. Ha inoltre evidenziato la necessità di ampliare il bacino di talenti a partire dalla scuola primaria per costruire una forza lavoro industriale pronta per il futuro. Lo riporta kpl.gov.la. La Malaysia è coinvolta in 16 accordi di libero scambio, dove il talento è un elemento chiave.